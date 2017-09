Presidente do governo espanhol felicita Merkel por vitória

Lusa25 Set, 2017, 07:16 | Mundo

Rajoy transmitiu as suas felicitações a Merkel através da sua conta na rede social Twitter e de um telegrama remetido à chanceler alemã, no qual a felicita, em seu nome e no do governo de Espanha, pelos "excelentes resultados" obtidos hoje pela CDU.

No seu telegrama, Rajoy mostrou-se "seguro" de que a vitória eleitoral da CDU constituirá "um poderoso incentivo para continuar o desenvolvimento da ação do governo alemão e impulsionando, com determinação, o projeto de integração europeia".

"A Europa no seu conjunto necessita de uma Alemanha comprometida com o reforço da União Europeia, fonte primordial de bem-estar dos nossos cidadãos", acrescentou o presidente do governo espanhol no seu telegrama de felicitações.

Segundo Rajoy, os alemães renovaram hoje com o seu voto o apoio à gestão de Merkel e a confiança no "legado que merecem" as gerações presentes e futuras: "Uma Europa forte, unida, competitiva, solidária e próspera".