Presidente do Irão cancela viagem à Turquia após atentado de Kerman

"O Presidente [turco], Recep Tayyip Erdogan, falou por telefone com o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, para lhe transmitir condolências pelo ataque terrorista em Kerman. Na conversa, foi decidido adiar a viagem de Raisi à Turquia para outra data", indicou a Presidência turca num comunicado.

Também a agência oficial iraniana IRNA noticiou o adiamento da visita do chefe de Estado a Ancara.

"O Presidente fará pessoalmente um acompanhamento do incidente terrorista de Kerman, no qual morreu um grande número de cidadãos. Cancelará a viagem à Turquia, que realizará noutra altura apropriada", escreveu a IRNA, citando um membro do gabinete de Raisi.

As explosões no cemitério de Kerman, onde se assinalava o quarto aniversário do assassínio do tenente-general Qassem Soleimani, fizeram pelo menos 103 mortos e mais de 140 feridos.

Raisi iria deslocar-se na quinta-feira a Ancara para se reunir com Erdogan, com quem esperava impulsionar as relações económicas, planeando a abertura de dois novos postos fronteiriços e aumentando o volume do comércio bilateral.

Na agenda, estavam também a guerra na Faixa de Gaza e a situação geopolítica no Iraque, na Síria, no Cáucaso e no Afeganistão, segundo a agência turca Anadolu.

A visita de Raisi à Turquia foi inicialmente anunciada para finais de novembro passado, mas foi então adiada sem indicação dos motivos.