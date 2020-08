Presidente do Mali anuncia demissão após golpe de estado

Keita, que tinha sido detido na companhia do primeiro-ministro Boubou Cissé no final da tarde de terça-feira e levado para o acampamento militar onde se iniciou um motim no início do dia, surgiu por volta da meia-noite na televisão pública ORTM, usando máscar.





Na declaração, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP), disse que tinha trabalhado desde a sua eleição, em 2013, para dar a volta ao país e "dar corpo e vida" ao exército maliano, que enfrenta a violência "jihadista" há anos.Apresentado como "presidente cessante", Keita referiu-se depois às "várias manifestações" que têm vindo a exigir a sua partida há vários meses, afirmando que "o pior aconteceu".", disse.", acrescentou.Ibrahim Boubacar Keita e alguns membros do seu governo foram detidos ao final da tarde de terça-feira, durante uma revolta por militares.", disse à AFP um dos líderes do motim, sob anonimato.





Militares portugueses no país







O ministro da Defesa Nacional de Portugal disse estar a acompanhar com grande preocupação a crise no Mali, onde estão destacados 63 militares da Força Aérea Portuguesa, na sequência dos últimos acontecimentos.

", segundo informação prestada à agência Lusa pelo gabinete de João Gomes Cravinho.O ministro acentuou "a ilegitimidade da imposição" da força para resolver o conflito e "considera fundamental respeitar a ordem constitucional do país", adianta a mesma informação."Qualquer mudança que venha a ocorrer no Mali não pode ser imposta pela força das armas", salienta a fonte do gabinete de João Gomes Cravinho.Portugal tem desde 1 de julho uma Força Nacional Destacada no Mali, no âmbito da Missão Multidimensional Integrada para a Estabilização do Mali (Minusma), das Nações Unidas, que inclui 63 militares da Força Aérea Portuguesa e um avião de transporte C-295.

O objetivo da missão portuguesa é assegurar missões de transporte de passageiros e carga, transporte tático em pistas não preparadas, evacuações médicas, largada de paraquedistas e vigilância aérea e garantir a segurança do campo norueguês de Bifrost, em Bamako, onde estão alojados os militares portugueses.









CEDEAO encerra fronteiras com o Mali e defende sanções para golpistas militares







A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) decidiu fechar as fronteiras terrestres e aéreas com o Mali e apelou à implementação de sanções contra "todos os golpistas, parceiros e colaboradores".



"Após este golpe pelos militares do Mali, que, provavelmente, terá um impacto negativo na paz e estabilidade do país, a CEDEAO (...) decidiu encerrar todas as fronteiras terrestres e aéreas (com o Mali) e interromper todos os fluxos de transações económicas, comerciais e financeiras entre os países", lê-se num comunicado desta organização regional, a que a agência Lusa teve acesso.



Paralelamente, a CEDEAO apelou à "implementação imediata" de um conjunto de sanções contra os responsáveis pelo golpe militar.



No documento, a organização relembrou que os militares são responsáveis pela "segurança e proteção" do presidente do Mali e dos restantes membros do Governo, exigindo a sua libertação.



Por outro lado, suspendeu "com efeito imediato" o Mali dos seus órgãos de decisão "até ao restabelecimento efetivo da ordem constitucional" e decidiu enviar uma delegação "de alto nível" ao país.



Os chefes de Estado da CEDEAO vão reunir-se, por videoconferência, na quinta-feira, para debater a situação no Mali.