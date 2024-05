Presidente do México garante eleições "limpas", "livres" e "seguras" no domingo

"Estamos a rever o que tem de ser garantido para estes dias, sobretudo no domingo, para que as pessoas possam ir votar com tranquilidade, com segurança, com liberdade, sem medo, sem receio, para que todos participemos", afirmou.

"O destino do nosso país será decidido em eleições limpas e livres", garantiu Obrador, em declarações poucas horas antes do fim do período de campanha para as maiores eleições de história do país.

Mais de 98 milhões de mexicanos são chamados para eleger mais de 20.000 cargos, incluindo a presidência e o Congresso.

Embora o presidente não possa ser reeleito, espera uma vitória da candidata do partido no poder, Claudia Sheinbaum, que lidera todas as sondagens em relação aos seus rivais, Xóchitl Gálvez e Jorge Álvarez Máynez.

"Quem queremos que governe o México, com que projeto? Isso já está bem claro", comentou ainda o Presidente.

Este processo eleitoral foi marcado pela violência, com 22 candidatos assassinados, conforme reconhecido pelo governo, embora grupos independentes tenham uma contabilidade superior, como os 34 apontados pela empresa de consultoria Integralia e os 39 pela empresa de consultoria DataInt, que contabiliza um total de 149 assassinatos políticos.

Neste contexto, haverá um destacamento de 27.245 membros das Forças Armadas para a operação de segurança de 02 de junho, que se somam aos 233.543 agentes que já estão no terreno.

O Presidente disse que votará o mais cedo possível no domingo, quando as urnas abrirem às 8:00 locais (14:00 de Lisboa), numa secção perto do Palácio Nacional na Cidade do México.

Sheinbaum marcou o seu último evento de campanha para as 16:00 locais (22:00 de Lisboa) na Cidade do México, onde Alvarez Máynez também estará, às 18:00 locais (00:00 de Lisboa). Gálvez, também pelas 18:00, estará numa iniciativa em Monterrey, a segunda cidade mais populosa do país.