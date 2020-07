Presidente do Parlamento da Catalunha espiado com tecnologia usada por governos

Foto: Beck Diefenbach - Reuters

É uma suspeita de espionagem interna que recai sobre o governo espanhol. Uma investigação conjunta do jornal espanhol El Pais e o britânico The Guardian, mostra que o telemóvel do presidente do Parlamento da Catalunha foi supostamente vigiado por tecnologia israelita que apenas pode ser adquirida pelos governos.