Presidente do Parlamento Europeu assegura que Zelensky "nunca está só"

"A vossa dignidade honra a bravura do povo ucraniano. Seja forte, seja corajoso, seja destemido", afirmou Metsola na rede social X.

"Nunca está só, caro Presidente", adiantou a política maltesa, na mesma linha de publicações anteriores de outros líderes europeus, caso dos primeiros-ministros da Polónia, Donald Tusk, e de Espanha, Pedro Sanchez.

"Continuaremos a trabalhar consigo para uma paz justa e duradoura", concluiu Metsola no X.

Zelensky deixou hoje a Casa Branca sem assinar o acordo sobre exploração de minerais estratégicos da Ucrânia que era exigido pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que na semana passada se referiu o homólogo ucraniano como "ditador" e "comediante de segunda".

No início de uma reunião na Sala Oval da Casa Branca, numa parte aberta à comunicação social, Trump e o seu vice-Presidente, JD Vance, acusaram o líder ucraniano de ser "desrespeitoso", enquanto Zelensky pedia compromissos de segurança de Washington no âmbito da paz em negociação com a Rússia.

Após o cancelamento da conferência de imprensa final, Zelensky recorreu à rede social X para agradecer aos Estados Unidos pelo apoio e pela visita, particularizando agradecimentos ao Presidente norte-americano, ao Congresso e "ao povo americano".

"A Ucrânia precisa de uma paz justa e duradoura, e estamos a trabalhar exatamente para isso", publicou o Presidente ucraniano, cujo país se debate há três anos com uma invasão russa.