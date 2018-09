Presidente do Parlamento Europeu avisa Itália devido ao défice

Lisi Niesner - Reuters

O Governo de Roma decidiu manter os 2,4 por cento de défice no Orçamento do próximo ano, ao contrário do que está previsto nas regras europeias.



O presidente do Parlamento Europeu diz que o plano do Governo italiano não vai criar empregos mas vai provocar estragos nas poupanças e investimentos.



Esta sexta-feira a bolsa italiana registou a maior queda desde a vitória do Brexit no referendo do Reino Unido e os juros disparam mais de 30 pontos.