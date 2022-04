Presidente do Parlamento Europeu visita Kiev

Roberta Metsola partilhou a informação, em inglês e em ucraniano, na rede social Twitter.

Quando chegar à capital ucraniana, Roberta Metsola será a primeira representante máxima de uma instituição europeia a viajar para a Ucrânia, desde a invasão russa, a 24 de fevereiro.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ