Presidente do parlamento são-tomense quer "reforma profunda" do PCD para ser terceira via

"O PCD tem um capital histórico, tem uma base de militância sólida que, na minha perspetiva e de forma humilde, não deve ignorar nem desperdiçar", sustentou Delfim Neves, que pertenceu à direção do Partido da Convergência Democrática (PCD) durante 17 anos, até há cerca de um ano.

Delfim Neves, que teve quase 15 mil votos nas presidenciais, em julho, ficando em terceiro lugar, excluiu a possibilidade de criar um novo partido.

Em entrevista à Lusa, em Lisboa, Delfim Neves observou que o cenário político atual no seu país tem dois partidos em extremos opostos: de um lado, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social-Democrata (MLSTP-PSD), do primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, e, do outro, a Ação Democrática Independente (ADI), do ex-chefe do Governo Patrice Trovoada.

No entanto, Delfim Neves não acredita numa "consolidação" da bipolarização.

"Abre-se espaço para uma terceira frente. De onde virá, quem será e como é que será? Eu penso que essa terceira via deve e tem que ser liderada pelo PCD, enquanto partido histórico e que tem um capital que não se pode ignorar", comentou.

Para tal, sublinhou, o partido necessita de fazer "uma reforma profunda, quer da sua ideologia política, quer da sua estrutura de direção nacional, distrital ou regional e também da diáspora".

Questionado se pretende suscitar a realização de um congresso para debater o futuro do partido, Delfim Neves afirmou que, durante a campanha presidencial, se manteve afastado da vida do PCD - que apoiou a sua candidatura à Presidência são-tomense -, mas agora pretende regressar às reuniões do partido.

"Irei introduzir esta perspetiva. É claro que, para se fazer uma reforma, é preciso fazer um congresso. O partido não tem dono, o dono dos partidos são os membros que compõem o seu congresso", afirmou.

Delfim Neves salientou que "a reunião magna do partido é que toma uma decisão" e é necessário fazer agora "uma análise sistémica de tudo quanto tem acontecido com o PCD, sobretudo numa perspetiva eleitoral".

O PCD, ilustrou, "é muito forte antes das eleições e enfraquece no dia das eleições".

"A gente pergunta porquê. Como é que um partido tão forte e com três, com cinco, com sete, com oito deputados, sempre foi um partido de visibilidade, um partido de transmissão de mensagem, que toda a gente reconhece, mas quando chega o período eleitoral, o resultado que tem não corresponde ao sacrifício que faz durante quatro anos em defesa da população e da democracia?", questionou.

Delfim Neves traçou uma demarcação clara em relação ao ADI e ao MLSTP - partido com que integra, desde as legislativas de 2018, a chamada `nova maioria`, juntamente com a coligação UDD/MDFM.

"Os outros dois não precisam de fazer mais nada. Já estão em dois extremos", referiu.

