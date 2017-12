Presidente do Parlamento timorense denuncia ataque da oposição

Lusa11 Dez, 2017, 07:21 | Mundo

"Durante os três meses do exercício das funções como presidente do Parlamento Nacional enfrentei uma oposição que não conheceu limites no uso abusivo da sua maioria, não olhando a meios no objetivo político de provocar a queda do Governo o mais depressa possível, sem se importar com os custos que isso acarretará para o país", denunciou Aniceto Guterres Lopes, em conferência de imprensa.

"Opõe-se cegamente a tudo. Dizem que está certo o que está errado, dizem que está errado o que todos veem que está certo. Onde não há violação do regimento veem uma violação e quando há uma violação dizem que não há. Veem tudo conforme o seu interesse", sublinhou.

Aniceto Guterres Lopes falava aos jornalistas no Parlamento Nacional, nas primeiras declarações públicas depois de a oposição ter pedido a sua destituição por não ter agendado o debate sobre uma moção de censura ao Governo.

O presidente do Parlamento defendeu a decisão, afirmando que a suspensão das sessões plenárias era "prática normal desde a primeira legislatura", sempre que estava em tramitação o Orçamento do Estado (ou, como neste caso, o Orçamento Retificativo).

"Esta oposição maioritária tem apenas uma razão para pedir a minha destituição. Esta razão é a sua vontade de ver agendada urgentemente a moção de censura ao Governo. Veem-se na obrigação de arrolar acusações conta a minha pessoa, e nesse afã, incorrem em inverdades e fabricações", disse.

"As acusações que me dirigem, mais do que atingir gratuitamente a minha integridade moral, honra e reputação, mostram a sua maldosa intenção, que os leva a produzir razões infantis, argumentos desonestos e conclusões irrealistas, não baseadas em factos", afirmou.

É uma forma de atuar que "não dignifica a política, não dignifica o Estado e estraga a imagem do próprio Parlamento Nacional", sublinhou.

Na primeira resposta à "situação política em Timor-Leste e no Parlamento", o Aniceto Guterres Lopes acusou a oposição de "procurar por todas as vidas derrubar" o VII Governo e considerou que o pedido de destituição faz parte da "estratégia para derrubar" o executivo.

Os fundamentos da proposta de destituição mostram que o objetivo da oposição é "facilitar o derrube do Governo através do agendamento urgente da moção de censura" ao executivo, disse.

Aniceto Guterres Lopes insistiu que nunca violou as práticas parlamentares, o regimento ou a Constituição, sublinhando que o seu "pecado moral é o de pertencer a um partido que teve a coragem de aceitar o grande desafio de avançar com um Governo minoritário".

Guterres Lopes disse que continua a "velar pelos interesses" de Timor-Leste e que as suas decisões, incluindo de agendamento dos debates plenários, têm em consideração "os eventuais custos políticos, sociais e económicos para o país".

O presidente do Parlamento timorense considerou que não aprovar o Orçamento do Estado vai ter um "custo económico grande" para o país, que a população "ainda não sente, mas que começará a sentir daqui a duas ou três semanas".

"Se o orçamento for rejeitado o país atravessará uma crise. O Estado tem que funcionar, a vida do povo não pode ser sacrificada. Este recurso é mais uma forma de paralisar a instituição, de tentar travar o Governo. De tentar bloquear a ação do Governo", disse.

"O recurso não invoca a Constituição, apresenta apenas uma razão estranha, a de que não devia ser admitido porque faltam requisitos na explicação dos motivos. Isso é uma manipulação da informação. Tentam procurar uma razão para me atacar com essas falsas acusações que não têm até cabimento no regimento", considerou.