Presidente do PE oferece apoio e solidariedade a Nancy Pelosi

Numa mensagem dirigida à Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a que a agência Lusa teve acesso, o italiano mostra-se "profundamente perturbado" por testemunhar as cenas de violência provenientes de Washington.

"Os meus pensamentos vão para a sua segurança e a dos seus colegas e espero que a ordem possa ser rapidamente restaurada e que uma transferência de poder pacífica possa ocorrer, em linha com os desejos do povo americano", escreve o líder do Parlamento Europeu, um dos maiores do mundo.

A mensagem para a democrata Nancy Pelosi termina com uma oferta de apoio: "Tem o meu total apoio e solidariedade nestes momentos muito desafiantes".

Milhares de apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump, cercaram hoje o Capitólio, em Washington, quando as duas câmaras do Congresso estavam reunidas para certificar a vitória de Joe Biden nas eleções presidenciais de 03 de novembro.

Após serem instigados por Trump, que num comício em frente à Casa Branca insistiu na acusação de fraude eleitoral, centenas de manifestantes violaram as barreiras de segurança colocadas em redor do edifício e invadiram o Capitólio, partindo janelas e portas e obrigando a suspender a sessão em curso e proteger senadores e congressistas.

Perante a gravidade dos incidentes, as autoridades decretaram o recolher obrigatório em Washington a partir das 18:00 (23:00 em Lisboa).