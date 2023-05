Presidente do PE reconhece receios de Portugal sobre data das europeias mas apela ao voto

"Há ausência de unanimidade no Conselho para uma data diferente. Portanto, há uma data de eleição padrão, que é de 06 a 09 de junho de 2024, e sei que este não é um fim de semana ideal para Portugal", afirmou Roberta Metsola.

Falando em conferência de imprensa, após se ter reunido com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Roberta Metsola acrescentou que "esta é uma questão que [afeta] vários países [já que] todos os fins de semana apresentam uma deficiência específica".

"Portanto, o que teremos de fazer, enquanto ainda estamos à espera da confirmação oficial da data, é encorajar o maior número de pessoas a votar, analisar todas as possibilidades e garantir que, como vimos com todos os eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu, somos tão construtivos, tão pró-europeus, que [...] podemos apresentar candidatos para as eleições do próximo ano que incentivarão o maior número de pessoas em Portugal a sair e votar numa União Europeia forte", apelou a presidente da assembleia europeia.

Esta posição foi transmitida em declarações aos jornalistas após uma reunião bilateral com o chefe de Estado português, antes de Marcelo Rebelo de Sousa se dirigir aos eurodeputados num discurso no hemiciclo europeu sobre a sua visão relativa aos desafios da Europa.

Também hoje, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que convidou Roberta Metsola para estar presente no Conselho do Estado em junho.

Entretanto, numa nota publicada pela Presidência da República no seu `site`, lê-se que "o Presidente da República reúne o Conselho de Estado no próximo dia 16 de junho, pelas 14:30, no Palácio de Belém, tendo como convidada a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola".

"A reunião abordará as perspetivas sobre a atualidade da Europa, a menos de um ano das eleições para o Parlamento Europeu", refere ainda.

Em meados de abril passado, o Governo português anunciou estar a tomar diligências junto de Bruxelas para evitar a marcação das eleições europeias em 09 de junho de 2024, devido à proximidade dos feriados, assegurando que se tal não for possível tentará mitigar a abstenção.

"Neste momento ainda estamos na fase de promover diligências em Bruxelas [...] para procurar uma alteração de data", avançou na altura o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Dia 10 de junho é feriado nacional, assinalando-se o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, e dia 13 de junho é feriado em Lisboa.

"Obviamente, trata-se de uma data muito inconveniente sendo véspera de um feriado e sendo, portanto, a meio de um fim de semana prolongado e, por isso, o Governo português tem vindo a promover um conjunto de diligências para procurar alterar esta data", afirmou Tiago Antunes na altura.

As duas últimas eleições europeias, em 2019 e 2014, realizaram-se no final de maio, após acordo dos 27 Estados-membros para alterar a data inicial das eleições.

Recentemente, a única vez em que as eleições europeias decorreram `coladas` a feriados nacionais foi em 1994: realizaram-se no domingo de 12 de junho, com o Dia de Portugal a calhar na sexta-feira anterior e o Dia de Santo António, em Lisboa, na segunda-feira a seguir.