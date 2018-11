Presidente do PSE realça papel de Costa na "união" em torno de Timmermans

Lusa05 Nov, 2018, 18:43 | Mundo

Em comunicado, Sergei Stanishev saúda o consenso no PSE em torno do nome de Timmermans, atual primeiro vice-presidente do executivo comunitário, como seu "Spitzenkandidat" no quadro das eleições europeias de maio de 2019, resultante de um debate aberto no seio da família política que levou à desistência do também comissário (eslovaco) Maros Sefcovic, e realça então o papel de Costa.

"Gostaria de agradecer a todos os líderes e partidos membros do PSE pelo seu contributo para o processo do candidato comum, e estou particularmente grato ao primeiro-ministro português e líder do PS Portugal, António Costa, que conduziu o diálogo", diz Stanishev.

O presidente do PSE regozija-se por, "a partir de hoje", o partido ter "um forte candidato comum, Frans Timmermans", alguém que, sustenta, "representa uma mudança de direção para a Europa e irá colocar a justiça social, a igualdade e a sustentabilidade no coração do programa eleitoral" dos socialistas europeus.

O holandês Frans Timmermans, atual "número dois" da Comissão Europeia liderada por Jean-Claude Juncker, é desde hoje o único candidato da família socialista europeia ao cargo de presidente do executivo comunitário, depois de o comissário eslovaco Maros Sefcovic ter abdicado em seu favor.

A confirmação oficial do candidato comum terá lugar no Congresso do PSE que se realiza entre 06 e 07 de dezembro em Lisboa.