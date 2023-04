Presidente do Ruanda visita Guiné-Bissau no domingo

Paul Kagame, que deve regressar ao seu país no mesmo dia, será agraciado pelo seu homólogo, Umaro Sissoco Embaló com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do Estado guineense.

A cerimónia decorrerá no Palácio da Presidência guineense, onde também os dois dirigentes deverão assinar acordos de cooperação nos domínios do Turismo, Comércio e Educação, acrescentou uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros guineense.

Uma equipa de técnicos dos dois países está a trabalhar para alcançar "pontos de convergência nas intenções das mais altas autoridades" da Guiné-Bissau e do Ruanda, precisou a mesma fonte.

Ainda indicou que a visita de Kagame se enquadra na política da "diplomacia agressiva encetada" por Umaro Sissoco Embaló "na perspetiva de recolocar a Guiné-Bissau na arena internacional".

A visita do Presidente do Ruanda a Bissau acontece na sequência da visita oficial realizada por Sisosco Embaló a Kigali em março de 2022.

A fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros guineense adiantou que "vários líderes africanos e mundiais" deverão visitar a Guiné-Bissau no decurso deste ano em que o país assinala o 50.º aniversário da independência de Portugal.