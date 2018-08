Presidente do Senado da RDCongo defende regresso de Moise Katumbi ao país

Lusa21 Ago, 2018, 12:45 / atualizado em 21 Ago, 2018, 12:46 | Mundo

Moise Katumbi "é o filho do país, excluí-lo é ter medo de que possa ser eleito", afirmou Leon Kengo Wa Dongo em declarações à Rádio França Internacional (RFI), citadas pela agência France-Presse (AFP).

Moise Katumbi, que reside no exterior da RDCongo desde maio de 2016, denunciou que foi impedido de regressar ao país - por via aérea e pela fronteira terrestre com a Zâmbia - no início de agosto para apresentar a sua candidatura nas eleições presidenciais de 23 de dezembro de 2018.

Segundo a AFP, as autoridades da RDCongo referiram que Katumbi "não apareceu na alfândega congolesa".

Em maio de 2016, Katumbi abandonou a RDCongo após o anúncio por vários procuradores, que o pretendiam acusar da contratação de mercenários.

No mês seguinte, Katumbi foi condenado à revelia e sentenciado a uma pena de prisão de 36 meses pela venda de uma casa que não era sua.

O opositor e ex-governador da província de Katanga, negou ambas as acusações.

O Governo da RDCongo anunciou a 16 de agosto a emissão de um mandado internacional de captura do líder da oposição, Moise Katumbi.

O ministro da Justiça da RDCongo, Alexis Thambwe Mwamba, disse ainda que a ordem de detenção foi enviada para vários países africanos e europeus.

O presidente do Senado congolês sublinhou que, no arranque do processo eleitoral, o seu "claro desejo é que todos se apresentem".

"Como ele [Katumbi] foi julgado, ele pede ao Presidente para poder amnistiá-lo", argumentou Leon Kengo Wa Dongo.

O presidente do Senado também acredita que a candidatura do ex-vice-Presidente da República Jean-Pierre Bemba não deve ser invalidada, apesar de um incidente de submissão de testemunhas perante o Tribunal Penal Internacional (TPI), que o absolveu, em segunda instância, após condenação inicial por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Leon Kengo Wa Dongo, de 83 anos, primeiro-ministro do ex-Presidente Mobutu Sese Seko, não descarta que o Presidente Kabila esteja preparado para um cenário "Putin/Medvedev", ao nomear o seu antigo ministro do Interior, Emmanuel Ramazani Shadary, como candidato do Partido Popular pela Reconstrução e Democracia (PPRD).

"Vamos analisar tudo: ele passa Ramazani, Ramazani pode ser eleito uma vez, ele pode regressar. Acho que ele jogou bem. Se ele voltar, ele pode ficar tanto quanto ele quiser", disse o Presidente do Senado.

De acordo com a Constituição de 2006, o Presidente é eleito "por um mandato de cinco anos, renovável uma vez".