Presidente do Senegal quer aplicação do Pacto sobre Migração Segura

"A tragédia da migração clandestina recorda-nos a necessidade de aplicar o Pacto Mundial para uma Migração Segura, Ordenada e Regular e de prosseguir, sem tréguas, a luta contra as redes criminosas que organizam o tráfico ilegal de seres humanos", afirmou esta terça-feira o chefe de Estado senegalês no discurso proferido na reunião magna das Nações Unidas.

Outra das preocupações levadas a Nova Iorque por Macky Sall foi a dos golpes de Estado em África, que suscitam "grande preocupação", e lamentou ainda que "o terrorismo continue a ganhar terreno em África sem uma reação adequada do Conselho de Segurança".

A este respeito, recordou que "o Senegal alertou em numerosas ocasiões (...) para a ineficácia das operações de manutenção da paz em África, onde os mandatos e os equipamentos não respondem adequadamente à natureza das situações".

"Não há paz a manter quando se trata antes de a restaurar, lutando contra grupos armados que diariamente saqueiam e semeiam o luto entre populações inocentes, ocupam territórios inteiros e ameaçam a existência de Estados", afirmou Macky Sall, apelando ao Conselho de Segurança para "assumir plenamente as suas responsabilidades na luta contra o terrorismo em África".

O Presidente senegalês lamentou a existência de "um sistema que continua a ignorar as realidades do seu tempo e as necessidades de mais de três quartos dos seus países-membros", sublinhando que isso "acentua as desigualdades, gera as condições para a sua contestação e provoca um risco de fragmentação".

"Se quisermos evitar esta divisão, a sabedoria dita que reformemos a governação política, económica e financeira a nível mundial para a tornar mais representativa da diversidade e reforçar assim a sua legitimidade", afirmou o chefe de Estado do Senegal, país vizinho da Guiné-Bissau.

Sall falou ainda sobre a situação interna do seu país e prometeu que as próximas eleições, previstas para 25 de fevereiro de 2024, serão "democráticas, livres e transparentes".

"No dia 2 de abril, passarei o poder ao meu sucessor, após 12 anos à frente do nosso país", afirmou.

"Estou confiante que, na tradição senegalesa de abertura ao diálogo, o meu sucessor será fiel às relações de amizade que unem o nosso país a todos os membros da ONU", disse Sall, que agradeceu a "amizade e colaboração" dos países membros da organização.

O Senegal tem sido palco de meses de crise política devido a uma série de processos judiciais instaurados contra o principal opositor do Presidente senegalês, Ousmane Sonko, líder do partido Patriotas Africanos para o Trabalho, a Ética e a Fraternidade (PASTEF) e presidente da Câmara de Ziguinchor (sul), cujos apoiantes descrevem como uma perseguição política para o manter fora das eleições presidenciais.

Sonko foi condenado em junho a uma pena de dois anos de prisão por "corrupção de menores", no âmbito de um processo por alegada violação e ameaças de morte contra uma mulher, e foi detido em julho na sua casa na capital, Dacar, depois de ter sido acusado de roubar um telemóvel a um agente que o estava a filmar.