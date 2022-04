Presidente do Supremo Tribunal de Justiça são-tomense reeleito quer continuar a melhorar os tribunais

Silva Cravid considerou que a reeleição para um mandato de mais cinco anos representa "uma sensação de grande responsabilidade" e "quer dizer que o trabalho" que vinha desenvolvendo "encontrou eco" junto dos seus colegas.

"Isso encoraja-me a ter mais força, a trabalhar sempre em equipa, desenvolver ações no sentido de melhorar os serviços nos tribunais e no Supremo Tribunal de Justiça", prometeu Silva Cravid.

O STJ são-tomense tem atualmente cinco juízes efetivos (dois dos quais empossados na semana passada) e um juiz jubilado, que não participou na votação onde todos outros poderiam ser eleitos, desde que obtivesse a maioria dos votos.

Silva Cravid não conseguiu a unanimidade de votos dos seus pares, mas interpretou o único voto em branco no sentido positivo.

"O voto em branco é sempre bom, é sinal que não é contra. Se fosse um voto contra é que teria outra interpretação. Voto em branco é sinal que alguém me dá a carta branca: o senhor faça e depois vamos ver mais à frente [...] por isso não há outra interpretação, senão no sentido positivo", comentou.

Nos próximos cinco anos, considerou, há muitas coisas que precisam ser resolvidas nos tribunais, "a começar pelo recrutamento de mais funcionários", que tem sido um tema recorrente nas suas últimas intervenções públicas.

"Temos cartórios praticamente inoperantes, onde deviam funcionar sete funcionários, nós temos um - em alguns casos dois - e também precisamos de mais meios para trabalhar e é necessário que nos atribuam estes meios e depois venham exigir", disse Cravid.

O presidente do STJ disse que com mais meios, os tribunais também "devem prestar contar" e irão fazê-lo "através dos serviços de inspeção ou através do sentimento da população" em relação ao trabalho que vão desenvolvendo enquanto juízes.

Na cerimónia de posse de dois novos juízes que integraram o STJ na semana passada, que foi marcada pela ausência do ministro da Justiça, Cílcio Santos, Silva Cravid aproveitou para deixar recados ao executivo.

"Lançamos cá uma réplica ao Governo e ao ministro do Plano e Finanças para que as condições financeiras sejam postas à disposição dos Tribunais", disse Silva Cravid, realçando que a entrada dos novos juízes do STJ também "abre fissuras várias" no tribunal de primeira instância, de onde saíram.

"É bom que o Estado são-tomense, o Governo, os tribunais, o Conselho [Superior de Magistratura Judicial] entendam que há necessidade de abrirmos um concurso urgentíssimo para o enquadramento de pelo menos quatro juízes de direito na primeira instância", acrescentou Silva Cravid.

O presidente do STJ considerou que este "é um dado que não pode ser negociado", se se pretende que de facto haja um Estado de Direito democrático em São Tomé e Príncipe.

"Criticar, todos criticam, falar mal é mais fácil, mas, fazer alguma coisa para andarmos para frente, aí é que está o problema", reclamou.