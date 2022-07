Presidente dos Estados Unidos em visita oficial a Israel

O chefe de Estado norte-americano foi recebido pelo primeiro-ministro Yair Lapid no aeroporto, antes de iniciar uma agenda apertada, que inclui também um encontro com o líder palestiniano, Mahmoud Abbas.



A visita de Joe Biden ao Médio Oriente prevê ainda a deslocação a Jeddah, na Arábia Saudita, onde vai decorrer uma cimeira com aliados do Golfo, destinada a reforçar a cooperação de segurança regional.