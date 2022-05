Presidente dos EUA anuncia delegação para comemorações em Díli

Segundo informou esta terça-feira a Casa Branca, Joe Biden nomeou Alice Albright para liderar a delegação que estará também nas cerimónias de investidura do novo presidente timorense, José Ramos-Horta.

A delegação oficial norte-americana inclui ainda Thomas Daley, charge d'affaires da Embaixada dos EUA em Díli, Paloma Adams-Allen, vice-administradora da United States Agency for International Development (USAID) e Curtis Ried, assistente especial do presidente e Diretor de Assuntos Multilaterais do Conselho Nacional de Segurança.

Recorde-se que o governo timorense prevê assinar no verão com os Estados Unidos um dos maiores acordos de apoio direto de parceiros de desenvolvimento a Timor-Leste, no valor de 420 milhões de dólares (400 milhões de euros).

Trata-se de um programa apoiado pela MCC, uma agência independente de ajuda externa do Governo norte-americano, que contribuirá com 420 milhões de dólares (398 milhões de euros) ao longo de cinco anos.

O investimento vai abranger vários projetos no país, incluindo dois principais, um para a melhoria do sistema de água, saneamento e drenagem e o outro na área da educação e formação.

O primeiro projeto inclui o "tratamento de águas, esgotos, sistemas de drenagem, o reforço das instituições e entidades reguladoras, e a criação de um abastecimento sólido de água para uso doméstico e (de tratamento de) esgotos, que atende aos mais avançados procedimentos e engenharia a nível internacional".

O segundo projeto inclui um Novo Centro de Excelência para a "formação de novos professores que garantirá padrões de qualidade e liderança".

Delegações de dezenas de países, ao nível de chefes de Estado, governantes ou representantes oficiais visitam Timor-Leste para a tomada de posse do Presidente eleito, José Ramos-Horta, e comemorações dos 20 anos da restauração da independência.

O programa oficial começa com um jantar na tarde de 19 de maio, presidido pelo atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, antes da cerimónia de investidura de José Ramos-Horta, que decorre em Tasi Tolu.

A 20 de maio realizam-se as cerimónias oficiais no Palácio Presidencial e, à tarde, uma sessão plenária especial do Parlamento Nacional.