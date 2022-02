Presidente dos EUA anuncia sanções à Rússia por "invasão" da Ucrânia

Joe Biden reagiu esta tarde às mais recentes decisões do Kremlin face à Ucrânia e anunciou as primeiras sanções, prometidas em caso de invasão. O acesso da Rússia aos mercados financeiros foi a medida mais gravosa anunciada, a par de sanções à elite russa e à suspensão do gasoduto Nord Strem 2.