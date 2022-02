Presidente dos EUA diz que se mantêm receios de ataque russo

Falando na Casa Branca, Biden disse que Washington não viu ainda sinais de uma retirada das forças russas concentradas junto à fronteira com a Ucrânia e que os EUA têm "razões para acreditar" que a Rússia está "envolvida numa operação falsa para ter um pretexto para entrar" em território ucraniano.

"Todos os indícios que temos é que eles estão preparados para ir para a Ucrânia, atacar a Ucrânia", afirmou Biden em declarações aos jornalistas.

O Departamento de Estado norte-americano informou, entretanto, que a Rússia ordenou a saída do país do vice-embaixador dos EUA em Moscovo, Bart Gorman.

Washington diz tratar-se de um movimento "não provocado" e "um passo de escalada" na tensão.

A Rússia não forneceu detalhes sobre o porquê da decisão de expulsar o número dois da embaixada dos Estados Unidos.

As tensões também aumentaram ao longo da linha que separa as forças ucranianas dos separatistas apoiados pela Rússia no leste do país, com as partes a acusarem-se mutuamente de bombardeamentos intensivos.

Os aliados da NATO acusaram a Rússia de enganar o mundo com "desinformação" ao dizer que tinha decidido o regresso de algumas tropas às suas bases.

O Governo russo disse várias vezes esta semana que algumas forças militares estavam a recuar para as suas bases, mas deu poucos detalhes que permitiriam uma avaliação independente do alcance e direção do movimento das tropas.

Hoje, a Rússia voltou a advertir que pode reagir, mesmo militarmente, em caso de rejeição pelos EUA das suas principais exigências de segurança, repetindo que deseja a retirada das forças norte-americanas da Europa Central e Oriental e dos Estados Bálticos.

"Na ausência de vontade por parte do lado americano de acordar em firmes garantias legais para a nossa segurança (...) a Rússia será forçada a reagir, nomeadamente implementando medidas de natureza militar e técnica.

Moscovo insiste na "retirada de todas as forças e armamentos dos Estados Unidos colocados na Europa Central e Oriental, na Europa do Sudeste e nos países bálticos" e também aguarda propostas do Ocidente com vista a "renunciar a qualquer futuro alargamento da NATO".