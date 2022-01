Presidente e primeiro-ministro de Cabo Verde querem "cerrar fileiras" no combate

"Devemos concentrar-nos em fazer tudo o que for necessário para estancar e dar um combate eficaz à Covid-19", apelou o chefe de Estado, José Maria Neves, numa mensagem conjunta com o chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, sobre a situação epidemiológica.

O país tem registado nos últimos dias recordes diários de novos infetados com o novo coronavírus, com 1.025 na terça-feira, dia em que confirmou a presença da variante Ómicron a circular no arquipélago.

Na semana passada, o Governo elevou o país a situação de contingência, até 20 de janeiro, e apertou várias regras para tentar conter a propagação do vírus no país.

Neste momento, Cabo Verde tem um acumulado de 44.592 casos de infeção pelo novo coronavírus, 5.568 casos ativos, 38.643 casos considerados recuperados e 354 óbitos provocados pela doença.