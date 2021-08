Presidente eleito da Zâmbia denuncia "regime brutal" do antecessor e promete"melhor democraciia"

"HH", como é conhecido, disse que ele e os seus apoiantes foram vítimas de um "regime brutal, agora de saída" e comprometeu-se "a promover uma melhor democracia", bem como "o respeito pelos direitos humanos, liberdades e direitos fundamentais".

O ainda Presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, admitiu hoje a derrota nas eleições presidenciais, num discurso feito ao meio-dia, na rádio, em que felicitou o seu rival de longa data Hakainde Hichilema, homem de negócios de 59 anos, pela vitória eleitoral.

"Quero felicitar o meu irmão, Hakainde Hichilema, presidente eleito, que se torna o sétimo Presidente da República" da Zâmbia, disse Lungu, que governa o país desde 2015.

Lungu deixou um agradecimento aos zambianos "pela oportunidade" de ter ocupado a Presidência. "Procurei servir o meu país da melhor forma que me foi possível", acrescentou.

A comissão eleitoral anunciou hoje, ao início do dia, que o vencedor das eleições presidenciais de 12 de agosto era o líder da oposição da Zâmbia, com mais de 2,8 milhões de votos.

"Declaro Hakainde Hichilema como Presidente eleito da República da Zâmbia", afirmou o presidente da comissão, Esau Chulu, citado pela Agência France Presse (AFP).

O empresário, também conhecido por "HH" ou "Bally", venceu o Presidente em exercício, Edgar Lungu, que governa o país desde 2015, por quase um milhão de votos, num escrutínio que registou uma elevada afluência às urnas.

Hichilema, do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional (UPND), obteve um total de 2.801.757 votos, contra 1.814.201 para Lungu, da Frente Patriótica (PF), informou a comissão eleitoral.

Apenas um dos 156 círculos eleitorais deste país da África Austral não tinha sido oficialmente contado, mas a comissão afirmou que "era pouco provável que afetasse" a vitória de Hichilema.

Esta foi a terceira vez que Hichilema enfrentou Lungu nas urnas. Em 2016, perdeu por apenas 100.000 votos.

A participação de mais de 70% da população confirmou o entusiasmo por estas eleições, durante as quais algumas mesas de voto permaneceram abertas até às 05:00 da manhã, para permitir que os eleitores que esperavam em filas desde o final da tarde pudessem votar.

As eleições realizaram-se no dia 12 de agosto, com mais de sete milhões de zambianos a serem chamados às urnas para votar no seu Presidente para os próximos cinco anos, assim como nos autarcas e deputados, num escrutínio imprevisível que se realizou num contexto de crise económica.