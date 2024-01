Presidente eleito de Taiwan agradece aos EUA

"Estou grato aos Estados Unidos pelo seu forte apoio à democracia taiwanesa, que testemunha a estreita e sólida parceria entre Taiwan e os Estados Unidos", declarou, dois dias após ter sido eleito presidente da ilha.

O estatuto de Taiwan é um dos assuntos mais tensos na rivalidade entre a China e os Estados Unidos, o principal aliado militar da ilha, e Washington tinha prometido enviar uma "delegação informal" à ilha após a votação.

William Lai, o candidato favorito de acordo com as sondagens, venceu as presidenciais de sábado com 40,05% dos votos.

A China alegou no domingo que os resultados das presidenciais "não representam a opinião da maioria na ilha".

"As eleições não mudarão o quadro básico e a tendência de desenvolvimento das relações através do Estreito" de Taiwan, disse Chen Binhua, porta-voz do gabinete chinês responsável pelas relações com Taipé.

Num comunicado citado pela imprensa estatal chinesa, Chen acrescentou que o resultado "não alterará a aspiração partilhada dos compatriotas de ambos os lados do Estreito de forjar laços mais estreitos".

"Aderimos ao consenso de 1992 que reconhece o princípio de 'uma só China' e opomo-nos firmemente às atividades separatistas que buscam a 'independência de Taiwan', bem como à interferência estrangeira", acrescentou o porta-voz.

O comunicado surgiu horas depois do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan ter apelado à China para "respeitar os resultados das eleições presidenciais", que "demonstram mais uma vez a maturidade e a estabilidade da política democrática" da ilha.