Presidente eleito do Irão diz estar pronto para "diálogo construtivo" com a UE

"Estou ansioso por iniciar um diálogo construtivo com os países europeus para colocar as nossas relações no caminho certo", escreveu Pezeshkian, eleito no início de julho, num artigo publicado pelo `Tehran Times`, no qual delineou as principais linhas da política externa que pretende seguir.

Durante a campanha eleitoral, Pezeshkian tinha prometido "tirar o Irão do seu isolamento", estabelecendo "relações construtivas" com o mundo, especialmente com os países europeus, refere a Agência France-Presse (AFP).

"Existem inúmeras áreas de cooperação que o Irão e a Europa podem explorar, uma vez que as potências europeias aceitem esta realidade e deixem de lado a supremacia moral da auto-arrogância, juntamente com as crises fabricadas que têm atormentado as nossas relações durante tanto tempo", acrescentou.

No artigo, o presidente eleito criticou a retirada dos Estados Unidos do acordo internacional, em 2018. O acordo tinha sido concluído três anos antes e visava restringir a atividade nuclear do Irão em troca do alívio das sanções dos Estados Unidos à República Islâmica.

"Os Estados Unidos devem reconhecer a realidade e compreender, de uma vez por todas, que o Irão não está a responder -- e não responderá -- à pressão", escreveu Pezeshkian.

O reformista denunciou que "através de sanções extraterritoriais unilaterais", os EUA infligiram "centenas de milhares de milhões de dólares em danos" à economia do seu país e "causaram sofrimento, morte e destruição ao povo iraniano, particularmente durante a pandemia de covid-19".

O presidente eleito iraniano, que tomará posse no próximo dia 30, garantiu que a sua política externa se baseará nos princípios da "dignidade, sabedoria e prudência".

Pezeshkian considerou a Rússia um "aliado estratégico valioso" e disse estar pronto para "colaborar ainda mais" com a China.

Em relação aos países vizinhos, apelou à Turquia, Arábia Saudita, Omã, Iraque, Bahrein, Qatar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos para "fortalecerem as relações comerciais" com o Irão e "superarem desafios comuns" na região.

Masoud Pezeshkian foi eleito em 5 de julho, numas eleições realizadas com o Irão no centro de várias crises geopolíticas, desde a guerra em Gaza até à questão nuclear, na qual se opõe ao Ocidente.

O presidente, eleito para um mandato de quatro anos, sucede a Ebrahim Raïssi, que morreu num acidente de helicóptero em maio.