Presidente eleito vai à Casa Branca. Biden recebe Trump na quarta-feira

Recorde-se que Joe Biden prometera, na passada quinta-feira, uma transferência de poder "pacífica e ordenada" para o 47.º presidente, Donald Trump, na sequência da eleição de 5 de novembro.



Trump assumiu, na quinta-feira, estar "ansioso" pelo primeiro encontro com Biden na Casa Branca, segundo elementos da sua equipa citados pelas agências internacionais.O vencedor da eleição dispõe de 74 dias para formar a sua segunda Administração e já fez a primeira nomeação de monta:

Apuramento ainda em curso



, quatro dias após o ato eleitoral.

O magnata do imobiliário ultrapassa também a adversária democrata, Kamala Harris, no voto popular, com 50,7 por cento contra 47,7.

, com 211 mandatos: faltam-lhe sete para a maioria.

