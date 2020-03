Presidente Erdogan ameaça UE com "milhões" de migrantes

Desde sexta-feira, quando surgiram rumores de abertura de fronteiras com a Grécia e a Bulgária, milhares de pessoas têm tentado entrar na União Europeia, através dos postos terrestres de fronteira com a Grécia e a Bulgária.

As estimativas das Nações Unidas referem um número muito menor, entre 10 mil e 13 mil pessoas.

Atenas impediu até agora cerca de dez mil pessoas de entrarem ilegalmente no país para dispersar a multidão.

O governo grego anunciou também, domingo, a suspensão de novos pedidos de asilo durante o próximo mês.





Atenas acusou Ancara de conduzir uma campanha de migração ilegal, de forma “coordenada e maciça”. Em comunicado, lamentou que “a Turquia, em vez de restringir os canais de migrantes e refugiados dos traficantes, se tenha transformado num traficante".

Turquia quase no ponto de rutura





Ancara prefere premir a tecla humanitária.

Ancara prefere premir a tecla humanitária.

"Ou fazemos estas pessoas regressar às suas terras para viverem de forma condigna, ou todos partilhamos o fardo. Agora, e não consegue lidar com uma nova onde de refugiados sírios. Nas últimas semanas, quase um milhão de pessoas fugiu dos combates na região síria de Idlib, que opõem forças russas e sírias a tropas turcas e grupos islamitas armados, procurando refúgio em território turco. Ancara refere que tem recebido centenas de migrantes por dia.

A Turquia acolhe já mais de três milhões de pessoas, refugiados sírios mas igualmente migrantes de outros países, como é o caso do Afeganistão.

“A crise dos refugiados está a crescer e está a piorar”, defendeu à BBC o porta-voz presidencial, Ibrahim Kalin. O país está sob uma crescente pressão.







“A terra está a encolher e o número de pessoas está a crescer”, referiu Kalin.

A solução para este problema passa pela abertura das fronteiras por parte da comunidade internacional e não apenas a Turquia, “caso contrário haverá um massacre. Um grande problema”, acrescentou.







Do lado turco, os guardas fronteiriços têm ordens para deixar sair quem queira, e de impedir qualquer regresso. Milhares de pessoas estão agora encurraladas numa terra de ninguém entre fronteiras.



Merkel apela ao diálogo

O Presidente turco tem acusado a UE de não honrar o compromisso de 2016, por não ajudar Ancara a reinstalar os refugiados sírios em zonas consideradas seguras, no seu próprio país.







Em resposta à nova crise de migração, a chanceler alemã, Angela Merkel, disse entender as expectativas de Erdogan, quanto ao auxílio europeu para evitar nova vaga de refugiados.







Merkel sublinhou contudo que o Presidente turco não devia usar os migrantes para expressar a sua insatisfação.







"Compreendo que a Turquia está a enfrentar um grande desafio quanto a Idlib", disse a chanceler a jornalistas.







"No entanto, para mim é inaceitável que ele - o Presidente Erdogan e o seu Governo - não esteja a expressar a sua insatisfação num diálogo connosco enquanto União Europeia, mas antes a cavalo dos refugiados. Para mim, esse não é o caminho a seguir".





Merkel, cujo país acolhe uma importante comunidade turca, acrescentou que a União Europeia e Ancara deviam retomar as conversações sobre o acordo dos refugiados e que a Alemanha está disposta a apoiar unilateralmente a Turquia.

Revolta na Grécia



Segunda-feira, as Nações Unidas criticaram a decisão do Governo grego, de suspender os pedidos de asilo, que consideraram "excessiva e desproporcionada". "É importante que as autoridades evitem quaisquer medidas que possam agravar o sofrimento de pessoas vulneráveis", afirmou a Agência da ONU para os Refugiados, ACNUR, em comunicado.



"Todos os Estados têm direito a controlar as suas fronteiras e a regular movimentações ilegais mas, ao mesmo tempo, deveriam evitar o uso de força excessiva e desproporcianada e manter sistemas para gerir ordenadamente os pedidos de asilo", referiu a Agência da ONU.



A ACNUR sublinhou que nem a lei internacional nem a legislação europeia prevê "qualquer base para a suspensão da receção de pedidos de asilo".





Na próxima terça-feira, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, irá deslocar-se à fronteira com a Turquia, na companhia do Presidente do Conselho da UE e da presidente da Comissão da UE, para avaliar a situação humanitária.







Na Grécia, particularmente na ilha de Lesbos, a possibilidade de uma nova onda de migrantes está a levar a protestos.







Durante a fase mais grave da crise de migração ilegal, o país viveu meses de pressão humanitária, com milhares de pessoas a viver nas ruas ou amontoadas em campos de acolhimento exíguos.







Um campo vazio de refugiados em Lesbos foi incendiado nas últimas horas, para evitar a sua reutilização.



A Bulgária reforçou as fronteiras, mas a rota para a Europa através do seu território é menos apelativa e a pressão migrante correspondentemente menor.





A Frontex, agência fronteiriça da UE, está a reunir esforços para apurar a melhor forma de ajudar a Grécia com o envio de autoridades.







Esta instituição já possui no terreno grego 400 funcionários, 60 oficiais na Bulgária e um contingente na fronteira entre a Grécia e a Turquia.