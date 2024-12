Foto: Pedro Pina - RTP

A ex-presidente do Centro Cultural de Belém admite que encontrou "práticas muito erradas na gestão do CCB". Na primeira entrevista após a exoneração polémica, em que foi acusada pela ministra da Cultura de compactuar com "compadrios, lobbies e cunhas", Francisca Carneiro Fernandes diz que foi o próprio rigor que incomodou "interesses instalados".