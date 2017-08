Presidente exprime pesar pela morte de cidadã portuguesa

Foto: Paulo Novais - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que o Governo "tudo fez" para "proporcionar à família os elementos disponíveis para este momento de dor" e sublinhou que ainda não se sabe do paradeiro de uma jovem "que acompanhava" a vítima mortal.



"Mas não queria deixar de exprimir desde já em nome de todos os portugueses, essa dor, esse pesar pela morte de uma concidadã numa tragédia provocada pelo terrorismo e que ceifou mais vítimas", disse o Presidente, comovido.



Marcelo referiu-se ao atentado como sendo"a todos os títulos censurável", revelando que dirá isso mesmo quando falar de novo com o Rei de Espanha, Filipe VI.



"A juntar a essa censura desse ato ignóbil em Barcelona, temos agora a dor acrescida da morte de uma portuguesa", lamentou o Presidente.



Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda que os grupos terroristas visam "ganhar notoriedade", em países onde o turismo "permite uma multiplicação do impacto mediático", pelo que as aglomerações de turistas são um alvo preferencial.



Contudo, referiu , "o Governo já explicou ontem (...) que não há razão para elevar o nível de alerta em Portugal".