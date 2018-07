Presidente filipino que se comparou com Hitler vai visitar Israel

RTP24 Jul, 2018, 18:09 / atualizado em 24 Jul, 2018, 18:12 | Mundo

Está prevista uma visita do presidente Rodrigo Duterte a Israel no início de setembro, de acordo com uma fonte oficial israelita.



Duterte já tinha demonstrado interesse em visitar o país no ano passado. Caso aconteça, Rodrigo Duterte será o primeiro presidente filipino a visitar Israel, tal como noticia o Times of Israel.



As relações entre os dois países reforçaram-se durante o mandato de Duterte. Isto porque a sua administração esteve do lado de Israel em várias ocasiões, abstendo-se de votar na Assembleia Geral das Nações Unidas e criticando a administração dos Estados Unidos, enquanto esta não quis reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.



De acordo com informações que não estão confirmadas, Duterte apoia a ideia de serem transferidas para Jerusalém as várias embaixadas junto do Governo israelita, planeando fazer o mesmo com a Embaixada das Filipinas.



Por enquanto, e o que está confirmado, é que se espera que na reunião entre os dois países se debata o estabelecimento de voos diretos entre as Filipinas e Israel, a cooperação agrícola e acordos de segurança.

Duterte e os três milhões de traficantes

Em 2016, Rodrigo Duterte comparou a sua campanha contra os traficantes de droga com o Holocausto, afirmando que ia mandar matar traficantes tal como Hitler fez com os judeus.



“Hitler massacrou três milhões de judeus. Existem três milhões de traficantes [nas Filipinas]. Ficaria feliz por os matar”, afirmou Duterte durante a sua campanha.



Mais tarde, segundo reporta o jornal israelita Haaretz, o presidente pediu desculpa pelas suas declarações, visitando uma sinagoga na cidade filipina de Makati durante a celebração do ano novo judeu.



Apesar de pedir desculpa pela comparação, o presidente manteve a sua posição de querer matar três milhões de pessoas.