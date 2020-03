Presidente filipino submete-se a teste após contacto com funcionários expostos

Rodrigo Duterte não apresenta sintomas associados à doença Covid-19, mas quer ter certeza de que está saudável e poderá continuar a contactar com o público, disse o senador Christopher Lawrence `Bong`` Go, um ex-assessor presidencial que ainda acompanha Duterte nas funções oficiais.

"Considerando que alguns membros do Gabinete com quem nos envolvemos regularmente foram expostos a indivíduos que foram testados positivos para o Covid-19 (...) é prudente tomarmos medidas de precaução em conformidade com o conselho das nossas autoridades de saúde", explicou.

Pelo menos cinco membros do Gabinete, incluindo o secretário de Finanças, Carlos Dominguez, disseram que foram expostos separadamente a pacientes do Covid-19 e decidiram ficar em quarentena, disseram as autoridades.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença Covid-19 como pandemia.

A OMS justificou a declaração com os "níveis alarmantes de propagação e de inação".

O surto de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de pessoas infetadas ultrapassou as 124 mil, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 confirmados.