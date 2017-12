Partilhar o artigo Presidente francês defende apoio ao desenvolvimento dos países do Sahel Imprimir o artigo Presidente francês defende apoio ao desenvolvimento dos países do Sahel Enviar por email o artigo Presidente francês defende apoio ao desenvolvimento dos países do Sahel Aumentar a fonte do artigo Presidente francês defende apoio ao desenvolvimento dos países do Sahel Diminuir a fonte do artigo Presidente francês defende apoio ao desenvolvimento dos países do Sahel Ouvir o artigo Presidente francês defende apoio ao desenvolvimento dos países do Sahel

Tópicos:

Emmanuel Macron,