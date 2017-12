Presidente francês diz que a força G5-Sahel tem problema operacional e não de dinheiro

Lusa23 Dez, 2017, 16:15 | Mundo

"Não se trata de dinheiro, é uma questão na rapidez operacional", disse Macron, que está em visita ao Níger.

"O que precisamos principalmente é esclarecer as regras de comando e os elementos operacionais no terreno (...) são as relações bilaterais, são os elementos de provisão dos batalhões e as forças de cada um exército (...) e garantir que o chefe do estado-maior (...) possa dispor de forças que correspondam aos compromissos assumidos", afirmou ainda o Presidente francês.

Macron assegurou que está "muito confiante" na "capacidade de implementar (a força G5-Sahel) nas próximas semanas".

"Haverá operações, que serão realizadas nos primeiros meses de 2018, em conexão com a (operação francesa) Barkhane", garantiu o Presidente francês.

A força do Sahel G5, composto por soldados de cinco países da região, realizou uma operação inicial "exploratória" em novembro e deverá aumentar o seu contingente a cerca de 5.000 homens até a primavera de 2018.

O financiamento para esta força levantou um problema, entretanto a Europa decidiu apoiar com 50 milhões de euros.

Emmanuel Macron lembrou que a Arábia Saudita contribuirá ainda com 100 milhões de euros e os Emirados Árabes Unidos com outros 30 milhões.

Os grupos `jihadistas` que atuavam na região, dispersos durante a intervenção francesa Serval em 2013, encontraram agora um novo fôlego, apesar da presença de 12.000 capacetes azuis (MINUSMA/ONU) e da força francesa Barkhane, que tem 4.000 homens na região.

Estes rebeldes, que multiplicaram os ataques mortais contra essas forças e o exército maliano, estenderam em 2017 suas ações no centro e sul do Mali, na fronteira com o Níger e Burkina Faso, que também são afetados regularmente pelos ataques terroristas.