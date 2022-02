Presidente francês reúne-se com homólogos russo e ucraniano no início da semana

Emmanuel Macron reúne-se em Moscovo, na segunda-feira, com Vladimir Putin, e na terça-feira, com Volodymyr Zelensky em Kiev, num novo esforço diplomático do Presidente francês para conseguir uma desanuviamento na crise ucraniana.

O chefe de Estado francês manteve nos últimos dias conversas telefónicas com ambos, bem como com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para desempenhar o papel de mediador nesta crise.

Macron promoveu iniciativas para "manter o diálogo e identificar elementos que possam levar à desescalada" do conflito, de acordo com a Presidência francesa.

As conversas telefónicas centraram-se em como capitalizar os recentes avanços do chamado Formato Normandia, que integra França, Alemanha, Ucrânia e Rússia, para alcançar uma solução para o conflito na região ucraniana de Donbass.

Outro ponto abordado foi o lançamento de uma discussão para alcançar "um equilíbrio estratégico na Europa" para permitir reduzir riscos e garantir a segurança do continente.

O Ocidente acusa a Rússia de ter concentrado dezenas de milhares de tropas na fronteira com a Ucrânia para invadir novamente o país, depois de ter anexado a península ucraniana da Crimeia, em 2014.

Moscovo nega a intenção, mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a sua segurança, incluindo garantias de que a Ucrânia nunca será membro da NATO.