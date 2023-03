Presidente iraniano culpa "inimigos" após envenenamento de centenas de estudantes

Os envenenamentos foram registados em pelo menos 30 escolas de quatro cidades iranianas desde novembro de 2022.



Na terça-feira, o ministro iraniano da Saúde confirmou que centenas de alunas de diferentes escolas foram afetadas e que vários políticos indicaram que as estudantes podem ter sido alvo de grupos religiosos que se opõem à educação das mulheres.



Já esta sexta-feira, o presidente iraniano, Ibrahim Raisi, culpou os “inimigos” de Teerão por estes envenenamentos.



“Este é um projeto de segurança para provocar o caos no país com que o inimigo procura incutir medo e insegurança entre pais e alunos”, afirmou Raisi num discurso transmitido pela televisão iraniana.



O presidente iraniano não nomeou quais os inimigos do Irão a que se referia em concreto, mas os líderes do país costumam usar a mesma terminologia para se referirem a Israel ou aos Estados Unidos.



Citado pela agência Reuters, um responsável do Governo iraniano indicou que um camião-cisterna tinha sido encontrado junto a uma escola nos subúrbios de Teerão.



O mesmo veículo foi encontrado noutras duas cidades, em Qom e Borujerd, e terá estado envolvido nos envenenamentos. As autoridades apreenderam o veículo e o motorista.



Nos últimos dias, as autoridades iranianas indicaram que várias centenas de alunas teriam sido envenenadas em várias escolas do país ao longo dos últimos meses. Não há registo de casos graves ou de mortes, mas muitas tiveram sintomas como dificuldades respiratórias, fadiga, náuseas e tonturas.



Os casos de envenenamento surgem numa altura em que o Irão tem sido varrido por uma onda de protestos após a morte de Mahsa Amini, em setembro. A jovem curda-iraniana morreu após ter sido detida pela polícia dos costumes por não usar o véu islâmico de forma correta.



Em Genebra, as Nações Unidas exigiram esta sexta-feira uma investigação sobre estes ataques. “Estamos muito preocupados com estas alegações de que as raparigas estão a ser deliberadamente visadas em circunstâncias que parecem misteriosas”, vincou a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani.