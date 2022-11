Presidente iraniano deixa ameaça a quem semear a instabilidade no Irão

O presidente do Irão avisa que quem semear a instabilidade e insegurança no país vai sofrer as consequências. Ebrahim Raisi respondeu assim às declarações de Joe Biden, que ontem desejou que o Irão seja libertado. O chefe de Estado iraniano recordou que o país já foi libertado, há mais de 40 anos.