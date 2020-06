Presidente iraniano: "Quebrámos o joelho dos EUA que estava sobre o nosso pescoço"

No contexto de uma queda de receitas de 50 mil milhões de dólares, relacionada com as sanções norte-americanas, o presidente Hassan Rouhani proferiu um discurso de tom triunfal, afirmando que a tentativa dos Estados Unidos para sufocar o Irão está a fracassar.