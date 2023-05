Presidente iraniano visita Damasco para lançar reconstrução da Síria

O anterior chefe de Estado iraniano a visitar Damasco havia sido Mahmoud Ahmadinejad.





Raïsi e o seu homólog sírio, Bashar al-Assad, assinaram uma série de acordos de cooperação em diversos setores incluindo o petrolífero, que irão reforçar os laços económicos entre os dois Estados, amigos de longa data.





A visita do presidente iraniano ficar marcada pela apreensão por parte dos Guardas da Revolução iraniana de mais um petroleiro, este de bandeira panamiana, no Golfo de Ormuz, o segundo em menos de uma semana.





Teerão mostra permanecer em guerra aberta com os Estados Unidos, também pelo controlo do tráfego marítimo numa das vias mais navegadas no mundo, quando Washington tenta evitar as exportações de crude iraniano.

Reconstrução da Síria



Para a Síria os acordos revestem-se de grande importância, devido à queda da sua economia, afetada pela guerra, por uma espiral inflacionária, desvalorização da moeda e cortes de energia generalizados.

Em entrevista ao canal pan-árabe Al-Mayadeen, antes da visita, o presidente iraniano mencionou esforços de reconstrução do país que permitissem aos sírios refugiados no Irão regressarem a casa.

Bashar al-Assad já visitou duas vezes o Irão na última década, a última das quais em maio de 2022. Os seus detratores afirmam que o Irão tenta "colonizar" a Síria há anos, mesmo antes da revolução, e está a ser bem-sucedido.



"A visita não visa aprofundar laços comerciais mas demonstrar o domínio iraniano sobre a Síria", afirmou al-Hamdo, um ativista anti-Assad, à Al Jazeera. "Eles estão agora a pedir o retorno do auxílio que têm dado nos últimos anos", acrescentou.

Teerão tem sido um dos maiores apoiantes de Bashar al-Assar, a par de Moscovo, desde que um levantamento popular na esteira da Primavera Árabe em 2011 degenerou em guerra civil, por procuração, entre muçulmanos xiitas e sunitas.

O apoio iraniano, tal como o russo, tem sido fundamental para Assad se manter no poder e no controlo a maioria do território sírio. Teerão enviou não só conselheiros militares como milhares de combatentes e combustível, tendo disponibilizado linhas de crédito de milhares de milhões de dólares.

Uma das maiores interessadas na aproximação e desenvolvimento dos laços económicos entre Irão e Síria, é a companhia ferroviária iraniana, estatal, que ambiciona estender-se para ao vizinho Iraque até se ligar ao porto sírio de Lattakia, no Mar Mediterrâneo.

A oposição iraniana e os críticos de Teerão consideram estes planos como uma forma do regime dos Ayatollahs ampliar a sua esfera de influência política regional. Aproximação xiita e sunita

A Síria pode transformar-se numa plataforma de encontro entre os eternos rivais, Irão e Arábia Saudita, que

, que em março assinaram um acordo mediado pela China, para restabelecer relações diplomáticas e voltar a abrir embaixadas após mais de sete anos de tensões.

A visita de Raïsi é aliás apenas a mais recente de uma série de idas a Damasco por parte de líderes do Cairo e de Riade, que têm vindo a cortejar Assad.



Em abril, o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros visitou a capital do reino saudita, um dos maiores apoiantes dos combatentes da oposição síria, a primeira visita de género desde que os dois países cortaram relações em 2012.

Em Damasco, Raïsi é acompanhado pelos ministros iranianos dos Negócios Estrangeiros, da Defesa, do Petróleo, das Estradas e do Desenvolvimento Urbano, assim como pelo responsável pela pasta das telecomunicações. Vários empresários do setor privado integram igualmente a delegação.





"Raïsi está a mostras à comunidade internacional que o Irão está firme no apoio ao presidente sírio Bashar al-Assad e que irá continuar a aprofundar a relação", analisou um repórter da televisão do Qatar, al-Jazeera, enviado a Damasco.





"O presidente iraniano assinou pelo menos 15 documentos que abrangem diversos acordos económicos lucrativos entre os dois países", acrescentou.



Aliança contra Israel





Raïsi irá visitar ainda os santuários xiitas de Sayida Zeinab e de Sayida Ruqayya, ambos sagrados para o Islão xiita, assim como o Túmulo do Soldado Desconhecido, um monumento dedicado aos soldados sírios mortos em combate.



"O Governo sírio e o seu povo passaram muitas dificuldades" afirmou Raïsi a Assad, citado pelos media estatais sírios. "Hoje, apelas das ameaças e das sanções impostas contra vós", acrescentou.

Além da reconstrução da Síria, o principal motivo da visita do Presidente iraniano será ainda "reforçar aquilo que chama o ‘eixo de resistência contra a ameaça israelita’".





Israel lança regularmente ataques na Síria contra alegadas forças e alvos iranianos e combatentes da guerrilha xiita libanesa do Hezbollah. Uns e outros juraram destruir o estado israelita. Teerão considera que Damasco não tem meios para evitar e controlar os ataques das Forças Armadas de Israel.