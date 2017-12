Presidente italiano dissolveu o Parlamento

RTP28 Dez, 2017, 17:27 / atualizado em 28 Dez, 2017, 19:09 | Mundo

A dissolução do Parlamento era já aguardada, depois de ter sido aprovado o Orçamento do Estado para 2018. Aprovado o documento, o primeiro-ministro Paolo Gentiloni dirigiu-se ao Palácio presidencial para anunciar que o trabalho do Parlamento eleito em 2013 estava terminado.



O Presidente da República seguiu depois o ritual definido para estas situações. Recebeu os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, as duas câmaras do Parlamento italiano, para lhes anunciar oficialmente a dissolução do Parlamento.



Assinada a dissolução, o primeiro-ministro Paolo Gentiloni regressou ao Palácio Presidencial para assinar também ele o decreto de dissolução. O ainda primeiro-ministro reuniu-se em seguida com o seu Governo para convocar e anunciar a data das eleições legislativas: 4 de março de 2018.



A partir da data da dissolução do Parlamento, as eleições legislativas têm de realizar-se no prazo mínimo de 45 dias e no máximo de 70.

Parlamento fragmentado em 2018?

O primeiro-ministro Paolo Gentiloni vai manter-se à frente do Executivo até que o novo Governo esteja em funções, algo que poderá demorar. Antevê-se que o voto popular se traduza num Parlamento fragmentado, sem uma maioria clara.



Na eleições de 2018, três grandes blocos políticos vão disputar o controlo das câmaras parlamentares italianas e a liderança do executivo. A aliança de direita soma cerca de 35 por cento de intenções de voto nas sondagens. Este bloco é formado pela Forza Itália do ex-primeiro-ministro Sílvio Berlusconi e pelos nacionalistas da Liga do Norte e do Fratelli d’Italia.



Um segundo bloco é constituído pelo Movimento Cinco Estrelas, partido populista que aparece com 28 por cento as sondagens. Este partido, fundado em 2009 pelo comediante Beppe Grillo, rejeita qualquer tipo de acordo com outra força política e não parece que poderá liderar um Governo com apoio parlamentar.



À esquerda, o Partido Democrata surge com 25 por cento dos votos. Os democratas são atualmente liderados pelo ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, homem que se demitiu da liderança do Governo em 2016 depois de os italianos terem chumbado em referendo a sua reforma contitucional. Também o atual primeiro-ministro Paolo Gentiloni pertence ao Partido Democrata. Fruto da queda nas sondagens, os democratas têm tentado aliar-se com pequenos partidos, quer à esquerda quer à direita.



Com estes três blocos com intenções de voto superiores a 25 por cento, antevê-se um Parlamento fortemente fragmentado. Sendo pouco expectável que estes blocos se consigam aliar, antevê-se que a formação de um próximo governo seja um processo demorado e difícil.



O líder da Forza Italia, Sílvio Berlusconi, já admitiu inclusivamente que o país poderá ter de voltar às urnas depois destas eleições. “O que farei sem maioria nas próximas legislativas? A solução mais correta é que Gentiloni continue no Governo durante pelo menos três meses, e que voltemos a votar depois”, afirmou o ex-primeiro-ministro.



Em sete décadas de democracia, a Itália já teve 64 governos. Desde 2013, a Itália teve três primeiros-ministros: Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, todos do Partido Democrata (PD).