Presidente mexicano acusa Blinken de estar "desinformado" sobre mortes de jornalistas

"Acho que (Blinken) está mal informado. Ou estaria agindo de má-fé. O que ele diz não é verdade", assegurou o Presidente mexicano, durante uma conferência de imprensa no Palácio Nacional.

Na terça-feira, Blinken colocou uma mensagem na sua conta da rede social Twitter expressando preocupação com os crimes contra jornalistas no México.

"O elevado número de jornalistas mortos no México este ano e as ameaças contínuas que enfrentam são preocupantes. Junto-me àqueles que pedem maior responsabilidade e proteção para os jornalistas mexicanos. O meu coração está com os entes queridos daqueles que deram a vida pela verdade", escreveu o chefe da diplomacia norte-americana.

O Presidente do México sublinhou que estão a ser tomadas medidas para esclarecer os assassínios contra jornalistas, garantindo que "não há impunidade", porque "não são crimes de Estado".

López Obrador reiterou que se Blinken intervém nesta questão é porque "não está bem informado sobre a situação", explicando que é uma situação que "está a ser tratada".

Na semana passada, o Governo de López Obrador apresentou um relatório a partir de investigações sobre os assassínios de jornalistas e expressou respeito por aqueles que exercem a profissão.

O Presidente lamentou ainda que os assassínios de jornalistas estejam a ser usados para fomentar uma campanha nos `media` contra o seu Governo.

O México é um dos países mais perigosos para o exercício do jornalismo no mundo e, este ano, cinco jornalistas já foram assassinados.

Desde 2000 até hoje, a organização Artigo 19 registou 150 assassínios de jornalistas no México, possivelmente relacionados com a sua função, sendo 138 homens e 12 mulheres.

Destas mortes, 47 verificaram-se durante o mandato do ex-Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) e 30 no do atual, López Obrador (2018-).

RJP // PDF

Lusa/Fim