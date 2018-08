Presidente moçambicano apela ao combate ao tráfico de pessoas e de drogas

Lusa02 Ago, 2018, 11:34 | Mundo

"Não podemos permitir que as nossas estradas sejam o caminho dos malandros que levam drogas e traficam pessoas", afirmou Nyusi, falando hoje num comício no distrito de Angónia, província de Tete.

O chefe de Estado moçambicano assinalou que a província de Tete tem sido usada como corredor para o tráfico de pessoas e de drogas, bem como contrabando de mercadorias.

Acrescentou que as redes criminosas "passam para a África do Sul com crianças, dinheiro roubado ou armas", fazendo de Moçambique um corredor do tráfico.

"Moçambique não pode ser um corredor de redes de criminosos", enfatizou Filipe Nyusi.

No mesmo comício, o chefe de Estado moçambicano apelou à população para colaborar no combate à corrupção.

"A outra coisa que estou a pedir é que estejam todos vigilantes contra a corrupção que paira um pouco por todos os setores públicos e privados no país", disse Filipe Nyusi.

O abuso dos recursos públicos é um mal que deve ser combatido pela raiz, defendeu.