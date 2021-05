Presidente moçambicano defende diálogo com dissidência armada da oposição

"Continuamos a encorajar o diálogo, através dos mecanismos estabelecidos, com vista a restaurar o clima de estabilidade no centro do país", afirmou o chefe de Estado.

O Presidente moçambicano falava durante o discurso que proferiu por ocasião do encontro anual com o corpo diplomático acreditado em Moçambique.

"Um dia, acreditamos que vamos conseguir" uma solução em torno da Junta Militar da Renamo, acrescentou.

Filipe Nyusi apelou ao líder da dissidência do principal partido da oposição, Mariano Nhongo, para aderir ao Acordo de Paz e Reconciliação Nacional.

"Apelamos aos demais membros [da Junta Militar] para seguirem o exemplo dos seus colegas, incluindo o cidadão Mariano Nhongo", enfatizou.

O Presidente moçambicano admitiu que as ações da Junta Militar da Renamo têm resultado na morte de civis e perturbação na circulação de pessoa e bens nalguns troços de estrada na região centro do país, apesar de ter classificados os ataques como "esporádicos".

Filipe Nyusi congratulou-se com os avanços alcançados na implementação do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), assinalando que 2.307 antigos guerrilheiros da Renamo, incluindo 153 mulheres, já entregaram as armas.

Esse número, prosseguiu, corresponde a 44% de guerrilheiros previstos no quadro do DDR.

"Não fossem os constrangimentos decorrentes da covid-19 e de ordem financeira, até agosto do presente ano, prevíamos concluir o processo", afirmou.

Filipe Nyusi destacou o facto de alguns membros influentes da Junta Militar da Renamo terem aderido ao DDR, observando que esse facto constitui um sinal de esperança para a estabilidade no centro do país.

O grupo liderado por Mariano Nhongo é apontado pelas autoridades como responsável pelos ataques armados que já provocaram a morte de pelo menos 30 pessoas desde 2019 em estradas e povoações das províncias de Manica e Sofala, centro de Moçambique.

Mariano Nhongo rejeita o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado entre o Governo e a Renamo em agosto de 2019 e acusa o líder do principal partido da oposição, Ossufo Momade, de ter traído os ideais do seu antecessor Afonso Dhlakama, assumindo com o executivo compromissos supostamente lesivos aos interesses da organização.