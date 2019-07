Presidente moçambicano diz que calendário para a paz definitiva será cumprido

Lusa09 Jul, 2019, 14:16 | Mundo

"O diálogo para a paz com a Renamo continua a registar avanços, o que assegura que o calendário estabelecido para o processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos homens armados da Renamo vai ser cumprido", afirmou Filipe Nyusi, em Roma, citado hoje pelo diário Notícias.

Nyusi falava durante um encontro com o fundador da Comunidade de Sant`Egídio, Andrea Riccardi.

O Presidente está a efetuar uma visita a Itália desde segunda-feira e será hoje recebido pelo seu homologo, Sérgio Mattarella, e pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte.

Nyusi manifestou o desejo de ver representantes da Comunidade de Sant`Egídio no processo de DDR.

A Comunidade de Sant`Egídio participou na mediação das negociações que conduziram à assinatura, em Roma, do acordo-geral de paz que levou o fim da guerra de 16 anos, entre o Governo e a Renamo.

Afonso Dhlakama, então presidente da Renamo, declarou um cessar-fogo que vigora desde dezembro de 2016 em Moçambique, após conflitos armados no centro do país (cerca de 800 quilómetros a norte da capital, Maputo) e encetou conversações de paz com o Presidente, Filipe Nyusi.

O diálogo levou à alteração da Constituição para acomodar o desejo da oposição de votação para governadores provinciais (até agora nomeados pelo poder central) a partir das eleições gerais deste ano.

Dhlakama morreu em 03 de maio de 2018 devido a complicações de saúde e o seu sucessor, Ossufo Momade, tem continuado as negociações com Nyusi nos restantes dossiês que podem levar à paz: desmilitarização, desarmamento e reintegração (DDR) dos guerrilheiros da Renamo.