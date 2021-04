Presidente moçambicano diz que violência ameaça esforços para o desenvolvimento

"A violência perpetuada em alguns distritos [de Cabo Delgado] por terroristas é outra ameaça para os nossos esforços [para o desenvolvimento]", disse Filipe Nyusi, falando numa mesa-redonda virtual da organização Commonwealth.

Distritos mais a norte da província de Cabo Delgado são há três anos alvo de ataques protagonizados por grupos classificados como uma ameaça terrorista, o que provocou uma crise humanitária com mais de 700 deslocados, segundo as Nações Unidas, e cerca de 2.500 mortes, de acordo com contas feitas pela Lusa.

A violência ganhou uma nova escalada no mês passado, quando grupos armados atacaram pela primeira vez a vila de Palma, que está a cerca de seis quilómetros dos multimilionários projetos de gás natural.

Os ataques provocaram dezenas de mortos e obrigaram à fuga de milhares de residentes de Palma com destino aos Nangade, Mueda, Montepuez e, sobretudo, Pemba (a capital provincial).

Além da violência armada em Cabo Delgado, durante a mesa-redonda da Commonwealth Filipe Nyusi abordou os esforços do seu Governo face à covid-19, pedindo ao organismo o reforço do apoio aos países membros com menos recursos.

"A Commonwealth pode fazer a diferença, agindo como um todo, na mobilização de mais recursos para aquisição de vacinas contra a covid-19 [para os países membros com menos meios]", declarou Filipe Nyusi.