Presidente moçambicano quer combate implacável à criminalidade organizada

"O combate à criminalidade, em particular o crime organizado, será implacável, de modo a que todo e qualquer cidadão moçambicano ou estrangeiro se sinta tranquilo e protegido", afirmou Nyusi.

O chefe de Estado falava durante a tomada de posse do novo ministro do Interior, Pascoal Ronda, em substituição de Arsénia Massingue, que ocupava o cargo desde 2021.

A área da segurança interna "enfrenta múltiplos desafios", prosseguiu Filipe Nyusi.

Os raptos e sequestros, branqueamento de capitais, bem como crimes ambientais e cibernéticos configuram novas tipologias de delitos que desafiam as forças de lei e ordem para um combate mais eficaz, continuou o Presidente moçambicano.

No plano da ameaça à integridade territorial e soberania, continuou, as Forças de Defesa e Segurança devem persistir no combate ao "terrorismo", que tem a sua expressão mais nítida na ação de grupos armados que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

O Presidente moçambicano apelou igualmente a um "combate sem tréguas contra a sinistralidade rodoviária", que tira muitas vidas e provoca danos patrimoniais, todos os anos, nas estradas moçambicanas.

Filipe Nyusi defendeu uma maior e melhor formação dos recursos humanos do Ministério do Interior e a modernização da atuação dos quadros da instituição, para um exercício eficaz da missão incumbida ao setor.

Assinalou a existência de uma grande expectativa à volta do novo ministro do Interior, tendo em conta a sua longa carreira na polícia, onde exerceu o cargo de comandante-geral, passando depois à reserva.