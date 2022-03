Presidente moçambicano visita Pretória com paz e segurança na agenda

A visita de 24 horas do chefe de Estado moçambicano à capital sul-africana realiza-se no âmbito da 3ª sessão da Comissão Binacional de Cooperação (BNC, na sigla em inglês) entre a República da África do Sul e a República de Moçambique, segundo o comunicado de Pretória.

"Espera-se também que os dois chefes de Estado partilhem pontos de vista sobre questões regionais, continentais e globais de interesse mútuo, particularmente questões de paz, segurança e desenvolvimento económico", refere-se na nota.

"A Comissão avaliará o progresso de todos os projetos pendentes e a implementação dos compromissos da 2º BNC, reafirmará as relações bilaterais e reforçará a cooperação entre a África do Sul e o seu vizinho oriental", salientou a presidência sul-africana sem avançar detalhes.

A comissão bilateral entre os dois países foi criada em dezembro de 2011, substituindo o Fórum Económico Bilateral de Chefes de Estado (HOSEB, na sigla em inglês), responsável pelas relações bilaterais entre a África do Sul e Moçambique desde 1997.

De acordo com as autoridades sul-africanas, os dois países partilham "fortes relações históricas forjadas durante as lutas de libertação contra o colonialismo e o apartheid".