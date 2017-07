Presidente norte-americano pede revogação de Obamacare sem plano de saúde substituto

Lusa 18 Jul, 2017, 07:51 | Mundo

"Os republicanos deveriam simplesmente revogar o Obamacare e trabalhar a partir do zero num novo plano de saúde. Os democratas vão juntar-se", escreveu Donald Trump na sua conta na rede de mensagens instantâneas Twitter.

Esta mensagem surgiu minutos depois de ser conhecida a oposição de alguns senadores republicanos, a qual fez fracassar a enésima proposta de saúde republicana para revogar e substituir o Obamacare.

Os senadores que anunciaram a oposição ao texto foram os ultraconservadores Mike Lee e Jerry Moran, aumentando para quatro o número de republicanos discordantes na câmara alta (Senado).

Com a oposição destes quatro republicanos e a união dos 48 senadores democratas contra a revogação do Obamacare, os votos favoráveis à nova proposta ficaram abaixo dos 50 necessários para a aprovar.

Apesar das tentativas de Trump e da maioria republicana nas duas câmaras do Congresso, o Presidente norte-americano não conseguiu ainda aprovar a revogação e substituir a Obamacare, uma das suas principais promessas eleitorais.

Estudos efetuados pelo Organismo do Orçamento do Congresso apartidário (CBO, em inglês) indicaram que entre 22 e 24 milhões de pessoas perderiam a cobertura de saúde nos próximos dez anos, com as propostas conservadoras.