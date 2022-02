Marcelo expressa solidariedade para com o povo ucraniano

O presidente da República está em total sintonia com as posições europeia e do primeiro-ministro português.

Na rede social Twitter, António Costa condenou "veementemente" o reconhecimento russo de duas regiões controladas por separatistas em território ucraniano e manifestou "total solidariedade" com a Ucrânia.





O reconhecimento russo das duas regiões separatistas da Ucrânia viola claramente os acordos de Minsk e põe em causa a integridade territorial da Ucrânia. Condenamos veementemente esta ação e manifestamos total solidariedade para com a Ucrânia. — António Costa (@antoniocostapm) February 21, 2022