Presidente russo convidou homólogo turco a deslocar-se à Rússia "nos próximos dias"

O Presidente russo, Vladimir Putin, convidou o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, a deslocar-se à Rússia "nos próximos dias", para discutir a ofensiva de Ancara contra os curdos na Síria, anunciou o Kremlin.

"Vladimir Putin convidou Recep Tayyip Erdogan para uma visita de trabalho nos próximos dias. O convite foi aceite", anunciou na terça-feira à noite o Kremlin, em comunicado, após uma conversa telefónica entre os dois Presidentes.

As duas partes enfatizaram "a necessidade de evitar um conflito entre unidades turcas e sírias" no norte da Síria, onde Ancara lançou uma ofensiva na passada quarta-feira, é referido no comunicado.

Durante a conversa, os dois dirigentes sublinharam também o desejo de preservar a integridade territorial da Síria.

Hoje, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse à agência de notícias Sputnik que a visita de Erdogan poderá ter lugar "antes do final de outubro", sem fornecer mais detalhes.

A ofensiva turca visa afastar do nordeste da Síria as forças curdas das Unidades de Proteção Popular (YPG), aliadas do ocidente na luta contra os `jihadistas` do grupo Estado Islâmico, mas consideradas como terroristas por Ancara, devido às ligações com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, proibido na Turquia e classificado de terrorista também pelos Estados Unidos e pela União Europeia).