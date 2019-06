Presidente são-tomense afirma fazer "esforço permanente de entendimento"

Lusa03 Jun, 2019, 07:59 | Mundo

"Tenho feito todo um esforço dentro das minhas faculdades, atribuições, para levar a água a bom porto, um esforço permanente em busca do entendimento, entre nós, os responsáveis", disse o chefe de Estado são-tomense, em entrevista à Lusa, questionado sobre a atual relação entre a Presidência da República e o Governo.

Em abril, Evaristo Carvalho anunciou que iria convocar, "a breve trecho", o Conselho de Estado - pela primeira vez no seu mandato, desde 2016 -, advertindo para uma "sistemática e premeditada tentativa de subversão da ordem constitucional" e para "graves sinais de manifesta deslealdade institucional e falta de coordenação no seio da equipa governamental, quer por omissão de informação, quer pela prática de atos à revelia de uma concertação".

Na altura, o Governo liderado por Jorge Bom Jesus rejeitou "categoricamente" as críticas do Presidente sobre uma "premeditada tentativa de subversão da ordem constitucional" e de "deslealdade institucional" e acusou o chefe de Estado de "encobrir atos" de governantes anteriores.

"Como guardião da Constituição, saberei no momento oportuno tomar as medidas dentro das minhas atribuições, em defesa da ordem constitucional", reiterou o Presidente, nas declarações à Lusa.

Questionado se, naquela altura, equacionou demitir o primeiro-ministro, Evaristo Carvalho negou.

"A minha intenção - e ainda continua - é de utilizar este mecanismo, estes órgãos consultivos, o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa - em busca de um entendimento, de um diálogo, utilizando o meu conhecimento e experiência no exercício de cargos do Estado, que já vem de há longa data", comentou.

Evaristo Carvalho adiantou que a reunião do Conselho de Estado será realizada em breve, acrescentada: "Ainda continuo a pensar utilizar esses instrumentos para dialogarmos no sentido de chegarmos a um entendimento, capaz de ultrapassar as incongruências e os constrangimentos e fazer com que a máquina marche de facto".

"Assumi o cargo voluntariamente para dar a minha contribuição à minha comunidade, assim como o primeiro-ministro e os outros assumiram, e todos nós jurámos cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis", sublinhou.

Evaristo Carvalho considerou que tem conseguido alcançar entendimentos, mas "há sempre dificuldades que aparecem, como esta agora dos tribunais à volta do caso Rosema", a fábrica de cerveja nacional cuja propriedade é disputada na justiça pelo empresário angolano Mello Xavier e os irmãos são-tomenses António e Domingos Monteiro.

"Mas continuo a acompanhar de perto, a analisar, com paciência, com esperança, que brevemente consigamos ultrapassar" os problemas, referiu.